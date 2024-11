Aumentano incidenti e morti, picco di malattie professionali

Inail ha reso pubblici i dati su infortuni sul lavoro, incidenti mortali e malattie professionali dei primi 8 mesi di quest’anno, dati in linea con il Centro di riferimento regionale della Toscana, Cerimp. E c’è un incremento sia negli infortuni che nelle malattie professionali ma anche negli incidenti mortali in regione. Per quanto riguarda gli infortuni non mortali, nel periodo gennaio-agosto 2024 siamo passati da 30.922 dello stesso periodo del 2023 a 31.430 del 2024.

Gli incidenti mortali sono stati 32 nel 2023 e 39 nel 2024. Anche qui un preoccupante balzo. Un altro dato significativo è quello relativo all’aumento delle malattie professionali che quest’anno arrivano a 7.019 a fronte dei 5.836 del 2023, cioè un incremento del 20.27%. Sulla fascia di età sono in calo gli infortuni tra i 30 e i 59 anni, mentre permangono di segno positivo le altre fasce di età ma quella più pesante è la fascia che va tra i 60 e i 64 anni.

L.S.