Attraversamenti stradali luminosi. Più sicurezza per pedoni e ciclisti

Si passa alla fase operativa. L’amministrazione Del Chiaro installerà sul territorio comunale capannorese sei nuovi attraversamenti pedonali luminosi al fine di aumentare la sicurezza degli utenti deboli della strada (pedoni e ciclisti) su alcune viabilità più transitate e in prossimità di edifici pubblici. I nuovi attraversamenti illuminati da un doppio palo di illuminazione e dotati di un’apposita segnaletica verticale di avvertimento dotata di illuminazione lampeggiante saranno installati lungo la via di Tiglio a S. Leonardo in Treponzio (davanti alla scuola) a Pieve di Compito (nei pressi dell’Ufficio Postale), a Colle di Compito e a Castelvecchio di Compito davanti alla chiesa. Inoltre, l’Ente è già al lavoro per l’installazione degli stessi sulla via Pesciatina in prossimità dell’agenzia di viaggi e a Zone nei pressi della rotonda. "Gli attraversamenti con illuminazione dedicata e dotati di dispositivi di illuminazione lampeggiante – spiega il vice sindaco Matteo Francesconi – richiamano, infatti, visivamente l’attenzione degli automobilisti inducendoli a rallentare, incrementando così il livello della sicurezza per ciclisti e pedoni, i cosiddetti utenti deboli".

M.S.