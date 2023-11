Attività di promozione sul territorio. Insediata la “task force“ del turismo

Si svolgerà lunedì a partire dalle 17.30 all’Auditorium Agorà l’incontro rivolto associazioni di categoria e gli operatori del turismo per la presentazione della nuova Dmc - Destination Management Company, individuata dall’Ambito turistico Piana di Lucca per la realizzazione delle attività di promo-commercializzazione del territorio. Per partecipare all’incontro - aperto a tutti gli operatori del settore – sarà sufficiente pre-registrarsi al seguente link: https:forms.glejiW6Gh98TDwbK5Ez6. Gli obiettivi del progetto Dmc Piana di Lucca consistono nel rafforzare lo sviluppo dell’offerta turistica territoriale, aumentando la collaborazione con gli operatori locali. Si intende inoltre strutturare le attività promozionali delle varie destinazioni, supportando gli operatori nelle attività di commercializzazione. Durante l’incontro saranno presenti gli amministratori dei 6 Comuni dell’Ambito: assessore Remo Santini (Comune di Lucca - capofila), assessore Alessio Minicozzi (Altopascio), assessore Lucia Micheli (Capannori), consigliere delegato Fulvio Donatini (Montecarlo), assessore Roberta Menchetti (Porcari), vice sindaco Giordano Ballini (Villa Basilica).