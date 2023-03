Attestati ai carabinieri per il loro contributo

Un ringraziamento sentito e dovuto è stato espresso con grande chiarezza da parte dell’amministrazione comunale di Coreglia Antelminelli guidata dal sindaco Marco Remaschi che, sabato scorso, in occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime da Coronavirus, che ha riservato una cerimonia speciale per 19 volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri che hanno prestato servizio sul territorio durante il periodo più “caldo“ dell’emergenza pandemica.

La consegna degli attestati di benemerenza è stata resa possibile grazie alla collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri nucleo provinciale di volontariato e protezione civile Anc Lucca nord.

Gli operatori sono stati attivi nelle iniziative di contrasto alla pandemia dal marzo 2020 al febbraio 2022 con 593 interventi per un totale di 6101 ore. Alla cerimonia era presente anche il capitano dei carabinieri Biagio Oddo, comandante del Comando Compagnia Carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana. Nell’occasione è stato conferito l’attestato di benemerenza anche al sindaco Marco Remaschi da parte della presidenza nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Fio. Co.