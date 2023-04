“Attese e tilt, cure reumatologiche a rischio “

I medici, gli operatori e le associazioni dei pazienti lanciano un allarme scaturito spontamente dal convegno SOS Reumatologia: è a rischio la cura per tantissimi pazienti con malattie reumatologiche. E’ questo l’importante dato emerso dal confronto proposto dalla Società Medico Chirurgica Lucchese che ha visto l’adesione dell’Ordine dei Medici di Lucca, in collaborazione con il Centro di Sanità Solidale, con l’Associazione Toscana Malattie Reumatiche - ATMaR e col sostegno liberale e non condizionante di Agave Group.“Il convegno ha evidenziato le criticità – spiega Daniela Melchiorre, presidente della Società Medico Chirurgica Lucchese -: dall’allungamento delle liste di attesa per le cure reumatologiche, alle difficoltà di accesso anche alle cure nel privato, perché spesso sono fuori dalla portata delle persone. Si rischia la drammatica interruzione delle cure“.