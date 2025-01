Attesa per il funerale di Lino Tognocchi

Sempre molto forte il sentimento di dolore e vicinanza espresso dalla comunità di Gallicano e della Valle per l’improvvisa scomparsa del professore di Scienza Motorie Lino Tognocchi di 69 anni, colpito da un malore fatale mentre si trovava in vacanza in Thailandia. Da molti ambiti si è levata incuteste ore la richiesta di conoscere la data del ritorno della salma in Italia e nella sua Gallicano, per poter partecipare alle esequie. Una domanda attualmente, però, senza una risposta certa, a causa di alcune problematiche contingenti, legate soprattutto alle regole esistenti nel paese dove si trovava in vacanza e di fatto relative al suo rientro in Italia. In una nota ufficiale, il sindaco di Gallicano David Saisi ha così spiegato la situazione presente al momento.

"In molti mi hanno chiesto quando ci sarà il funerale di Lino Tognocchi. - ha scritto-. Il figlio Andrea si sta occupando del rientro della salma e non appena avrà notizie certe, sarà in grado di organizzare l’ultimo saluto per consentire a tutti di partecipare al dolore per la tragica perdita. Pare che la procedura richiederà diversi giorni per essere espletata, a causa della distanza dal nostro Paese e delle conseguenti difficoltà linguistiche".

Fio. Co.