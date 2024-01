Attenzione alla vespa velutina, detta anche vespa della Cornovaglia o calabrone dalla zampe gialle. Nella Piana e nel capannorese. L’appello è del sindaco di Capannori Luca Menesini: "Nei giorni scorsi ho ricevuto una segnalazione di un nido di vespe velutine nel nostro territorio, che è stato prontamente rimosso. Visto che gli alberi sono spogli, vi invito a segnalare nidi di questo genere, perché si tratta di vespe di origine non italiana che si nutrono di api e che quindi mettono a rischio la biodiversità vegetale. Vanno fatti rimuovere come previsto anche dalla Regione Toscana. Per segnalare nidi telefonare al numero: 328.8374976". L’animale in effetti è dannoso poiché può interferire con le api e con gli equilibri dell’ecosistema. La preoccupazione è per le colture e per l’ambiente.

M.S.