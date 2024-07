Attenti alle truffe estive. Ecco come sventarle

Con l’inizio del mese di luglio e in seguito ad alcune segnalazioni di tentativi di truffa estivi, sia telefonici che porta a porta, provenienti da Lucca e da alcune zone del territorio provinciale, Enel Energia torna a fornire consigli utili sul territorio per difendersi dalle truffe a domicilio, telefoniche e online in materia di energia elettrica e gas.

Per quanto concerne le proposte di contratti “porta a porta”, chiunque si presenti a domicilio per conto di Enel Energia, che si tratti di dipendenti o di personale esterno incaricato, deve essere munito di tesserino plastificato con foto e dati di riconoscimento. Se qualcuno si presenta al domicilio a nome dell’azienda bisogna sempre chiedere di visionare il tesserino con tutti i riferimenti. Inoltre, nessuno è autorizzato a riscuotere o restituire somme di denaro a domicilio per conto di Enel.

Al pari degli altri operatori presenti sul libero mercato, anche Enel Energia si avvale di agenti specializzati che possono presentare le nuove offerte al domicilio dei clienti: si tratta sempre di persone con tesserino di riconoscimento con indicazione del rapporto di smart agent o dell’agenzia partner incaricata della vendita.

Nel dettaglio, Enel Energia può proporre attraverso i propri canali digitali e fisici consulenze personalizzate per offerte energia elettrica (proveniente 100% da fonti rinnovabili) e gas adatte alle proprie abitudini di consumo (https://www.enel.it/it/luce-e-gas), anche alla luce della chiusura dei rispettivi mercati tutelati di gas (da inizio 2024) e luce (dal 1° luglio 2024 per i clienti domestici non vulnerabili; per agevolare la transizione verso il mercato libero dell’energia elettrica, l’ARERA ha previsto un percorso graduale). Inoltre, i cittadini possono rivolgersi agli spazi Enel presenti sul territorio (https://www.enel.it/spazio-enel/lucca/), oppure ai canali Enel X, per rendere più efficienti gli impianti di casa e dei luoghi di lavoro.

In caso di visite al domicilio, per ulteriore verifica il cliente può accertare con una telefonata al numero verde 800900860 che l’agenzia di vendita faccia realmente parte di quelle che lavorano per Enel Energia. Per quanto concerne il pericolo truffe online, l’Azienda raccomanda di prestare molta attenzione ad eventuali richieste via mail di codici personali o dati riservati (password o altro) poiché Enel Energia non li richiede mai.