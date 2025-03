Attenti alle truffe agli anziani. Iniziativa del Rotary Club Puccini per sensibilizzare la cittadinanza

Il Rotary Club Lucca Giacomo Puccini organizza un incontro dal titolo “Ferma le truffe“ per sensibilizzare la popolazione sulle truffe. Negli ultimi anni, si è registrato un preoccupante aumento delle truffe ai danni di cittadini, soprattutto anziani, aziende e utenti del mondo e-commerce e del falso trading online. La truffa è diventata una realtà sempre più diffusa e difficile da arginare, nonostante gli sforzi delle autorità competenti nel sensibilizzare la popolazione e nel prevenire i reati. L’utilizzo delle nuove tecnologie, infatti, ha reso il fenomeno ancora più insidioso e in continua evoluzione.

Le truffe assumono molteplici forme, dalle più tradizionali alle più sofisticate, con il furto d’identità, il cybercrime finanziario, in particolare l’uso illecito delle criptovalute, e reati commessi tramite phishing, smishing e vishing. In un contesto così complesso, è fondamentale conoscere il fenomeno e imparare a difendersi adeguatamente.

"Per questo motivo – afferma Andrea Boni, presidente del Rotary Club Lucca Giacomo Puccini – abbiamo organizzato un incontro aperto alla cittadinanza, con ingresso gratuito, che si terrà il 25 marzo all’Hotel Guinigi, in via Romana, dalle ore 19 alle 20.30. L’evento si propone di sensibilizzare la comunità lucchese sui rischi legati alle truffe, le modalità con cui esse si sviluppano e, soprattutto, come prevenirle e denunciarle. Il talk show sarà condotto da Claudio Sottili e vedrà la partecipazione di importanti esperti del settore, tra cui: Vito Bertoni, sostituto procuratore del Tribunale di Lucca, Franco Bozzi, sostituto Commissario della Polizia di Stato, Ten. Col. Andrea Cassarà, Comandante della Compagnia Carabinieri di Lucca, Virgilio Russo, Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Lucca e Daniele Conventi, esperto informatico".