Attacco rossonero, pronti Magnaghi e Sasanelli

Brevi riflessioni dopo lo spettacolare 2 a 2 col Rimini. E’ stato un match da due volti ben distinti su un terreno "sabbioso" (chiedere conferma a De Vitis). Nel primo tempo ha giocato senza dubbio meglio il Rimini, subito molto aggressivo contro una Lucchese che non è riuscita a garantire a metà campo (tanta corsa, ma poca qualità) il "giusto" filtro per la difesa, che è stata superata due volte su palle inattive, dove serve più attenzione: prima sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi su quelli di una punizione da fuori area.

Nella ripresa, la "musica" è in gran parte cambiata, perché una Lucchese più vivace ha sfruttato il gol di Costantino, che ha riaperto di fatto la gara, per giocare una partita tutta cuore e determinazione fino ad acciuffare il pari agli sgoccioli con il sempre più sorprendente Quirini. E così alla fine sia Buscè che Gorgone hanno riconosciuto la giustezza del risultato, lamentandosi entrambi per la mediocre, si fa per dire, direzione di gara del messinese Gemelli. Ma il pari, che è stato apprezzato dai tifosi rossoneri, avrà, purtroppo per il tecnico rossonero, uno strascico non positivo. Il centravanti Costantino ha lasciato il terreno di gioco per un problema muscolare, la cui entità sarà valutata nei prossimi giorni.

A botta calda l’ex etneo, al suo secondo gol consecutivo dopo quello di Ferrara, potrebbe saltare una-due partite considerando che la Lucchese giocherà, ovviamente come tutte le altre squadre, due gare molto ravvicinate: domenica ad Ascoli e poi mercoledì prossimo al Porta Elisa contro la Pianese, in occasione del primo turno infrasettimanale della stagione. L’eventuale sostituto naturale è Magnaghi, che si è rivisto all’opera dopo diverso tempo e che ci è sembrato molto vivo. Ma c’è anche la soluzione Sasanelli. Una decisione sarà presa dopo che si conoscerà l’entità del malanno occorso a Costantino, mentre Gorgone dovrebbe contare di nuovo sull’apporto di Catanese a metà campo, il giocatore che più di altri ha più tecnica, oltre ad una buona dose di esperienza. Ieri l’ex aretino si è allenato a parte, assieme a Gucher che sta lavorando per recuperare dall’infortunio lamentato durante la preparazione estiva. Con il recupero tra la Torres ed il Milan Futuro in programma questo pomeriggio in Sardegna sarà completo il quadro di una classifica, dove oltre alla stessa formazione sarda, che potrebbe salire a quota 10, le formazioni che in questo momento sembrano avere un passo più continuo sono il Pescara di Silvio Baldini, che però ha faticato a battere la Pianese e la Virtus Entella, bloccata peraltro in casa dal Carpi. Alle loro spalle, posizioni ancora tutte da definire. La Lucchese, dopo il pari col Rimini, è a metà classifica in compagnia del Perugia. Una sola squadra ancora a zero: il Legnago Salus.

