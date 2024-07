Atleti speciali ai mondiali d’inverno. Il sogno di Sara e Luca è realtà

LUCCA

Sara Matteucci ha 30 anni, Luca Nannini 35. Praticano sport nel team dell’Allegra Brigata da più di 10 anni. “Lo sport gli ha cambiato la vita” questo è quello che loro e i loro familiari ripetono spesso. Tutti i pomeriggi si allenano e competono a carattere locale, provinciale, regionale, nazionale. Finalmente per loro quel sogno è stato afferrato. Il sogno di un mondiale. Hanno infatti entrambi conquistato la convocazione ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics – Torino 2025.

Ieri mattina, nel corso del ricevimento a Palazzo Orsetti del Team Allegra Brigata Lucca, il sindaco Mario Pardini ha comunicato insieme all’assessore Simona Testaferrata la notizia ai due atletti: Sara gareggerà nello sci di fondo, Luca nella corsa con racchette da neve. È stato un momento di grande commozione per i due atleti, che saranno chiamati a rappresentare la città di Lucca e la regione Toscana ad un grande evento sportivo. “Congratulazioni a Luca e Sara, che oggi coronano un sogno nato da un percorso di anni d’impegno, e a Claudia Maiorano, convocata ai mondiali nel ruolo di vice capo delegazione”, ha dichiarato il primo cittadino.

I Giochi Mondiali Invernali Special Olympics si svolgeranno dal’8 al 16 marzo, coinvolgeranno 1500 atleti da 103 paesi, 621 coach, 3 mila volontari e saranno seguiti da oltre 300 mila spettatori. Le sorprese non finiscono qui perché è arrivato anche un altro importante riconoscimento: la convocazione ai mondiali nel ruolo di Vice capo delegazione per Claudia Maiorano, Direttore Regionale Special Olympics Team Toscana e coordinatrice dell’area tecnica - organizzativa del team Allegra Brigata - Lucca.

“Questi “World Winter Games” rappresentano un sogno, un traguardo sportivo e non solo – così Maiorano –: Luca e Sara hanno raggiunto una maturità che va oltre la prestazione sportiva e tecnica, hanno raggiunto autonomia, indipendenza, libertà e diritti. In tutti questi anni sono stati testimoni di un messaggio, il messaggio è quello che non esistono limiti, insieme agli altri atleti del team allegra brigata e agli atleti special olympics di tutto il mondo hanno diffuso la gioia di essere diversi“.

Laura Sartini