Asta benefica da record per i Comics. Raccolti 76mila euro grazie agli artisti

Asta da record quella con finalità benefiche dell’Area Performance Odv, l’associazione nata come naturale evoluzione dell’Area Performance di Lucca Comics & Games - anche detta da Karl Kopinski l“artist playground del festival” - che celebra l’illustrazione e le arti visive, che quest’anno ha compiuto 25 anni. Più di 70 artisti coinvolti in questa edizione per 101 opere di cui una parte è andata in asta il 5 novembre durante l’ultima edizione di Lucca Comics & Games, una parte in asta online su Catawiki (asta natalizia, dal 1° al 12 dicembre 2023) e presto di nuovo online, sempre su Catawiki, in occasione di Lucca Collezionando (23 e 24 marzo 2024). Oltre 60.000 euro il ricavato dell’asta del 5 novembre, raccolto durante quello che è stato a tutti gli effetti ‘lo show nello show’, con opere battute fino a 6.000 euro per This is the way di Monte M. Moore, 5.700 euro per The last goodbye di Ivan Cavini e 4.500 euro per il Più forte delle fondamenta della terra di Antonello Venditti. A questi si aggiungono gli oltre 16.000 euro raccolti durante l’asta natalizia online su Catawiki, con opere battute fino a 5.101 euro come nel caso de La medusa dei draghi di Paolo Barbieri