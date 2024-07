"Assunta prima del dottorato"

Carla Ardis (nella foto) è stata una studentessa di Imt Alti Studi di Lucca. Ha iniziato il PhD in Analysis and Management of Cultural Heritage nel 2015 e discusso la tesi nel luglio 2019. Ma le sue competenze sono state apprezzate ben prima di aver terminato il corso di dottorato, iniziando così a lavorare per “MOLA”, importante realtà che negli ultimi 50 anni ha fornito consulenza e servizi professionali in materia di patrimonio nel Regno Unito e in altri Paesi. Al momento è Senior Archeological Illustrator per la branch di Northampton di “Mola”. A lei abbiamo chiesto una testimonianza, a partire appunto dal percorso formativo all’interno di Imt.

Che cosa ha rappresentato il percorso post universitario presso la Scuola di Lucca?

"Indubbiamente mi ha dato un bagaglio conoscitivo e un’apertura di mentalità utile a fornire il giusto approccio con le sfide in campo professionale; lo spirito internazionale della Scuola rappresenta un valore aggiunto, che dall’insegnamento si proietta verso il mondo del lavoro".

Qual è l’elemento che secondo lei caratterizza Imt?

"È importante l’ambiente che si respira e l’interdisciplinarietà rappresenta un’esperienza fondamentale all’interno del progetto di ricerca".

Perché ha deciso di approdare a una realtà come “Mola”?

"Ho semplicemente partecipato perché vi era una posizione aperta; non avevo ancora finito il dottorato e... sono stata assunta. Tanta la soddisfazione, qui il lavoro è estremamente interessante e la formazione ricevuta a Imt, dove nello stesso anno mi sono diplomata, ha rappresentato la differenza in positivo".

Carla Ardis, ha discusso la propria tesi di Phd presso Imt con la superadvisor, professoressa ordinaria Maria Luisa Catoni e con il professore associato co-superadvisor Riccardo Olivito.

Maurizio Guccione