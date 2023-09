Associazioni scendono in piazza per contestare il libro di Vannacci

Il Collettivo dei giovani di sinistra lucchesi Nuova Resistenza, insieme alla società popolare di mutuo soccorso G. Garibaldi, Non una di meno Lucca, Cip S.Concordio, assemblea no guerra no base, Cobas Lucca, CGIL, Alternativa Libertaria, Potere al Popolo!, Partito della Rifondazione Comunista, Giovani Comunistie, Unione Popolare, in una nota, comunica che "scenderà in strada il 27 settembre (con concentramento alle ore 17 in Porta Elisa) per contestare la presentazione del libro del generale Vannacci, nel quale sono contenute tesi fasciste, razziste, omotransfobiche, patriarcali e negazioniste del cambiamento climatico". "Contestiamo - aggiunge la nota – anche che un tale evento sia ospitato in una struttura pubblica".