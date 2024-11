Assi Viari, il fronte del ’no’. Petizione al parlamento Europeo

Partecipata assemblea popolare a San Pietro a Vico, dove il Forum per la tutela ambientale e salute dei cittadini in rappresentanza di 12 comitati ambientali ed associazioni nonché di 5.000 cittadini firmatari la petizione contro gli Assi Viari, ha riferito e dibattuto in merito alle posizioni contro il progetto "Assi Viari", le alternative proposte, già discusse con gli enti locali ( Regione, provincia, comune di Capannori e di Lucca), nonché illustrato con un filmato quello che si verrebbe a creare con la realizzazione degli assi stessi, definiti "una muraglia di cemento".

"Nella assemblea popolare di S. Pietro a Vico – si legge in una nota a firma di Umberto Franchi – che si è svolta dopo le assemblee popolari fatte a Capannori, Antraccoli, Lammari, e dopo il presidio organizzato in piazza Napoleone lo scorso sabato ed abbiamo dibattuto in merito alle risposte sostanzialmente negative date dagli Enti Locali alle nostre proposte; abbiamo stigmatizzato la posizione dei sindaci di Capannori e di Lucca che hanno negato la convocazione dei consigli comunali straordinari aperti al Forum ed alla cittadinanza".

Secondo il Forum, le condizioni "di dissenso condizionato a due interventi" posti dal sindaco del Comune di Capannori , sono insignificanti.

Durante l’assemblea è stato dato mandato per andare avanti con la raccolta dei nominativi per predisporre un ricorso legale al Tar per bloccare il progetto così come di procedere con un esposto dove si evidenzia il fatto che un commissario indagato per corruzione in un appalto dalla Procura di Milano possa continuare a svolgere "liberamente le funzioni di Commissario in un altro appalto a Lucca". Al via anche una "Petizione interrogazione" al Parlamento Europeo in quanto il progetto non è conforme alle Direttive Europee e quindi anche a rischio Infrazione mentre continueranno gli incontri con le istituzioni già in programma e le assemblee con gli studenti e con le categorie sociali. La prossima assemblea verrà svolta a S. Filippo.