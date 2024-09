Assi viari, avanti tutta: "In conferenza dei servizi nessuna opposizione ma chiederemo migliorie"

Sugli assi viari la posizione del Comune è nota e non ci saranno retromarce, ovvero da Palazzo Orsetti, nella prossima conferenza dei servizi indetta da Anas, verranno chieste altre migliorie, ma nessuno dissenso motivato sarà avanzato e si continuerà a sostenere l’opera: la conferma è arrivata per bocca del sindaco Mario Pardini, proprio durante la presentazione dei lavori all’asse suburbano che agli assi viari dovrà in qualche modo collegarsi.

"A giorni incontrerò i comitati e poi partirà la conferenza dei servizi – ricorda Pardini – da parte nostra, abbiamo sempre cercato di migliorare l’opera anche con una interlocuzione diretta con il commissario di Anas e con il tavolo aperto in Regione, molte delle nostre richieste sono state accolte, a partire dall’aggancio con San Pietro a Vico".

Niente barricate, insomma, anche se nel progetto modificato, per esempio, i viadotti restano tali, impatto ambientale compreso, e saranno abbassati solo di un metro al massimo.

"Fa demagogia chi parla di dissenso in sede di conferenza dei servizi – aggiunge – oltretutto non dobbiamo nemmeno decidere sulle varianti urbanistiche perché è un’opera commissariata che ha vita autonoma, sopra la volontà degli enti locali. Dire che si oppone è una sorta di non-senso. In ogni caso, siamo abbastanza soddisfatti delle modifiche anche se ne chiederemo altre in sede di conferenza dei servizi".

Modifiche e nulla più, ma di sicuro nessuno passo indietro come richiesto da alcune forze politiche e da comitati. Quanto al fatto che il nuovo tracciato scaricherà gli assi in via di Tiglio, l’assessore Buchignani valuta essere una soluzione migliore della precedente. "Lo avevamo chiesto – sottolinea – visto che inizialmente era previsto sfociassero in via di Marginone che è molto più piccola, per noi è una miglioria".

Fabrizio Vincenti