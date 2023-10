Assemblea a Lucca: oltre il 70% dei votanti

Lo scorso venerdì nella sede dell’associazione Lucchesi nel Mondo, come da Statuto, si è svolta in seconda convocazione l’assemblea dei soci convocata per il rinnovo delle cariche sociali. Elezioni che hanno visto riconfermare Ilaria Del Bianco alla presidenza per i prossimi cinque anni.

L’avvocato Lepri ha presieduto l’assemblea aprendo i lavori con la costituzione del seggio elettorale, rimasto aperto dalle 17.15 alle 19.30. Presente anche il sindaco di Lucca Mario Pardini che nel suo saluto ha espresso grande apprezzamento per l’opera svolta dal sodalizio lucchese sia in Lucchesia, mantenendo alta l’attenzione sul fenomeno dell’emigrazione dalle nostre terre, sia all’estero, con importanti attività di promozione della cultura.

È seguita quindi da parte della presidente uscente Ilaria Del Bianco un’ampia relazione sul quinquennio concluso. I risultati dell’assemblea, che ha visto un’alta affluenza di votanti, oltre il 70%, hanno visto rieletti per il prossimo quinquennio gli amministratori uscenti. Ilaria Del Bianco è stata riconfermata alla presidenza per acclamazione mentre otto su nove candidati sono risultati eletti al termine dello spoglio dei voti: Bruno Micheletti, Pier Ugo Bernardini, Enzo Giuntoli, Giovanni Lepri, Fernando Pardi, Gianfranco Pierotti, Frediano Moretti, Franca Severini.

Fab. Vinc.