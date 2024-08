“Aspettando Murabilia“. Tutti i segreti di coltivare le rose

Proseguono gli appuntamenti con “Aspettando Murabilia“, ciclo di webinar gratuiti per imparare i trucchi del pollice verde. La più importante kermesse nazionale della botanica e del verde, giunta alla 23esima edizione, venerdí 6, sabato 7 e domenica 8 settembre 2024 riunisce a Lucca i migliori espositori ed esperti del mondo del giardinaggio internazionale. Organizzata da Lucca Crea insieme al Comune di Lucca, Murabilia svela i segreti degli esperti del giardinaggio per diffondere l’amore per le piante. “Aspettando Murabilia“ coinvolgerà gli esperti pronti a svelare i segreti, le curiosità e le opportunità nella gestione dell’orto e del giardino.

Il prossimo appuntamento, domani alle 21, é con Maurizio Usai, ingegnere, plantsman e garden designer, conosciuto per le sue realizzazioni nel campo del verde, per la sua grande esperienza nel campo delle rose interverrà su “Rose moderne, istruzione per l’uso”. Un incontro a tutto tondo per guidarci nel corretto uso delle rose in giardino, scoprendo quali si prestano all’utilizzo richiesto, come valorizzarle ed ottenere il meglio dal punto di vista dell’armonia generale del giardino e non solo della singola pianta. Senza dimenticare le sfide alle quali le rose sono oggi chiamate, quella ambientale climatica in primis. La rosa resta la pianta più amata degli italiani, ma il modo di governarla e comporla, spesso improntato più a un fai da te che a corrette indicazioni, non permette sempre di raggiungere le aspettative. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite la pagina web dedicata su murabilia.com (prenotarsi per mail a [email protected], specificando l’incontro al quale volete iscrivervi).

Lunedì 2 settembre, invece, sarà la volta di Giulio Celandroni di Celandroni Orchidee con “Le piante del desiderio” ci porterà a scoprire piante tropicali da coltivare in casa che oggi rappresentano quanto di più ambito gli appassionati possono chiedere. Orchidee, monstere, filodendri ed anthurium, di specie botaniche o selezioni rare. Murabilia aspetta poi il 6, 7 e 8 settembre con 10 mostre ed esposizioni tematiche, 14 appuntamenti e laboratori dedicati ai bambini, oltre 40 incontri fra conferenze con gli esperti e novità editoriali, visite guidate, dimostrazioni dal vivo e workshop con i protagonisti del verde italiano e internazionale e la possibilità di visitare il magnifico Orto Botanico di Lucca, che ha superato i 200 anni d’età.