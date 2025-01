Aspettando la primavera. Villa Reale riapre le sue porte. Profumi e colori delle camelie

Uno dei gioielli più splendenti della piana, torna ad accogliere i visitatori dopo la pausa invernale. Si tratta della Villa Reale di Marlia, la splendida dimora che fu casa di Elisa Baciocchi, sorella di Napoleone e poi della duchessa di Lucca Maria Luisa di Borbone, e ancora residenza di una grande "mecenate" come la contessa Mimì Pecci-Blunt, che fino alle soglie degli ’80 ospitò artisti e scrittori di fama mondiale a passeggiare nel suo magnifico parco e a rallegrarsi delle sue splendide piante di camelie e di limoni. Ed è proprio una delle attrazioni principali del parco a risvegliare l’interesse di tanti appassionati che arriveranno da tutta Italia. Si tratta della fioritura delle prime camelie che in decine di esemplari, piccoli, grandi o maestosi, tornano a punteggiare di colori il verde del grandissimo parco, che si estende su 16 ettari, con le alberature e le siepi. Per permettere ai più di ammirare questo anticipo di primavera, la Villa Reale ha stabilito un calendario di aperture straordinarie nel mese di febbraio e riapre i cancelli tutti i sabati e le domeniche, con ingresso dalle 10 alle 18. Intanto anche la più grande manifestazione dedicata a questo fiore, la Mostra delle antiche camelie della lucchesia ha già stabilito le date della manifestazione che quest’anno si svolgerà occupando interamente in tutti i week end di marzo. Un’accoppiata quella del parco di Villa Reale e delle Antiche camelie capace di soddisfare la passione di chi adora questi fiori capaci di sbocciare non appena l’aria si fa appena appena più tiepida anticipando con decine di varietà di fiori diversi, per forma, dimensione e coloro, l’arrivo della primavera.

B.D.C.