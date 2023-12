Asl, cambio della guardia tra “non convenzionali“

E’ andato in pensione, dopo un lungo impegno nella sanità pubblica, il responsabile del centro di coordinamento aziendale per le Medicine complementari dell’Azienda USL Toscana nord ovest Elio Rossi. Laureato con lode in Medicina e Chirurgia all’Università statale di Milano nel 1979, si è specializzato in Malattie infettive nel 1982. Ha quindi lavorato nella Clinica delle Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. Ha cominciato a studiare omeopatia nel 1977 e a praticarla dal 1979. Nel 1998 è diventato responsabile dell’ambulatorio di Medicina complementare dell’allora Asl 2 di Lucca, a “Campo di Marte”, che dal 2002 è Centro regionale toscano di riferimento per l’omeopatia.

Dal 2010 è inoltre responsabile dell’ambulatorio di medicine complementari e alimentazione in oncologia. Membro della Commissione sulle Medicine non convenzionali della Regione Toscana dal 1999 al 2007, è stato inserito anche nella Commissione nazionale per lo studio delle medicine non convenzionali istituita dal Ministero della sanità nel 1999. E’ stato, tra l’altro, coordinatore di progetti di cooperazione internazionale a sostegno dello sviluppo della medicina naturale e omeopatica in diversi Paesi stranieri.

“Dimostrando sempre disponibilità e professionalità, Rossi si è guadagnato la stima e l’amicizia degli operatori che hanno lavorato con lui in tutti questi anni – così i vertici Asl – . A lui, quindi, vanno un saluto affettuoso e l’augurio di tanta serenità negli anni a venire da parte della direzione aziendale, dello staff della direzione generale, della direzione di presidio e di zona distretto di Lucca e di tutti i colleghi“. Al suo posto come responsabile della struttura lucchese ci sarà Marialessandra Panozzo, ginecologa che da anni collabora con lui nella struttura lucchese, che dall’ottobre 2003 è responsabile dell’ambulatorio di Omeopatia per la donna al Campo di Marte, centro di riferimento regionale per lo studio della omeopatia. La dottoressa Panozzo è una professionista accredita a livello nazionale, che tiene incontri o partecipa in tutta Italia sul tema della menopausa e delle medicine non convenzionali.