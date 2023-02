Mercoledì 1 marzo apriranno le iscrizioni per il nido d’infanzia comunale ‘Sebastiano Galli’ di Toringo per l’anno educativo 2023-2024 per i posti che si rendono vacanti alla fine dell’anno educativo in corso. L’asilo è rivolto ai bambini dai 16 ai 36 mesi (orario: dal lunedì al venerdì 7.30-18.30)-. Le iscrizioni, che resteranno aperte fino all’ 1 aprile, possono essere effettuate solo on line sul sito del Comune www.comune.capannori.lu.it sezione Iscrizione servizi scolastici. Per questa struttura sabato 4 marzo dalle 11 alle 13 e venerdì 24 marzo dalle 17 alle 19 sono in programma Open Day solo su prenotazione scrivendo una mail all’indirizzo [email protected] nella quale indicare i propri dati, la data e l’orario della visita.

Stessa data per le iscrizioni, da effettuare via mail entro il 30 aprile, anche per il nido di infanzia in concessione Il Grillo Parlante di Capannori ([email protected]) e per il nido di infanzia in concessione ‘Cosimo Isola’ di Marlia ([email protected]). Il primo è rivolto ai bambini dai 3 ai 36 mesi - orario: dal lunedì al venerdì: 7.30- 17.30 -, gli Open Day si terranno, sempre solo su prenotazione, sabato 18 febbraio dalle 9 alle 11, sabato 18 marzo dalle 9 alle 11 e martedì 18 aprile dalle 17.30 alle 19.

Il Cosimo Isola è rivolto ai bambini dai 3 ai 36 mesi - orario dal lunedì al venerdì ore 7.30-17.30- gli Open Day si terranno su prenotazione sabato 18 febbraio dalle 10 alle 12, sabato 18 marzo dalle 10 alle 12 e martedì 18 aprile dalle 17.30 alle 19.