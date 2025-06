Asilo Borgonuovo. FdI attacca il sindaco: "Vietato dissentire"

Dissentire fa parte del sistema democratico. Così sull’asilo di Borgonuovo, di futura realizzazione, i 4 quattro consiglieri di Fratelli d’Italia a Capannori: Lido Moschini, Elisabetta Triggiani, Eleonora Vaselli e Matteo Petrini. "E’ argomento di questi giorni – si legge in una nota - la raccolta firme promossa da alcuni genitori i cui bambini frequentano la scuola materna di Borgonuovo per chiedere la modifica del progetto per la realizzazione di un nuovo stabile da destinare a nido di infanzia la cui realizzazione (in quel modo) imporrebbe l’abbattimento di ben sette alberi secolari e sani che sono nel giardino. Anche se l’iniziativa della raccolta firme è nata spontaneamente per chiedere al Sindaco ed alla giunta di più tutela dei figli e dell’ambiente ci sembra doveroso intervenire sull’argomento per due motivi. Il primo perché la nostra funzione, in un sistema democratico, è dare voce ai cittadini portando all’attenzione della maggioranza le istanze del territorio; il secondo motivo perché il sindaco stesso ci ha chiamati in causa con un suo post dove si legge “una cosa che non mi sarei mai aspettato, soprattutto da consiglieri comunali di minoranza, perché il senso delle Istituzioni dovrebbe prevalere sull’interesse di bottega“. Questa affermazione è l’ennesimo biglietto da visita del vero volto della sinistra, ovvero la volontà di eliminare il sacrosanto diritto e dissentire sulle scelte dell’amministrazione. E’ offensivo ed inaccettabile, ma al tempo stesso è comico in quanto l’affermazione proviene proprio da chi ha votato contro una mozione presentata dall’opposizione finalizzata a manifestare sostegno alle forze dell’ordine. Come gruppo consiliare ribadiamo il nostro impegno sul territorio – concludono – e saremo lieti di supportare iniziative meritevoli per dare voce a chi propone alternative valide e ragionevoli".

Massimo Stefanini