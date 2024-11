Asfaltature in via Catalani. Partono i cantieri a Badia. Un’opera da 250mila euro

E’ la strada principale di Badia Pozzeveri, frazione di Altopascio. Arteria che taglia il paese, opera molto attesa dalla comunità. Prendono il via i lavori di asfaltatura in via Catalani, a Badia Pozzeveri, un intervento di grande importanza per la sicurezza e la viabilità della zona. Per consentire l’apertura del cantiere e lo svolgimento dei lavori, da lunedì 18 novembre a venerdì 29 novembre, con il ripristino della viabilità prevista a termine lavori, sarà istituito il divieto di sosta e il senso unico alternato lungo tutta la via in oggetto, per garantire la sicurezza e la corretta esecuzione delle attività. Sarà allestita anche una segnaletica temporanea che orienterà la cittadinanza durante le due settimane di lavori.

L’intervento, dal valore di 250 mila euro, è stato finanziato dall’amministrazione comunale ed è molto atteso dalla popolazione locale. La strada interessata è anche un tratto fondamentale della Via Francigena, che collega Badia ad Altopascio. L’asfaltatura contribuirà a migliorare la sicurezza e a favorire una migliore fruibilità, per un percorso sempre più utilizzato da residenti e turisti. Tra l’altro in quella strada troviamo la chiesa, sull’incrocio anche la scuola elementare.

Considerando che molti automobilisti, per evitare le code al passaggio a livello di Altopascio e il centro, quasi sempre congestionato, passano da Badia, ivi compresi i Tir, è facile capire come l’usura del manto stradale sia stata notevole e adesso le buche e gli avvallamenti sono numerosi. Lavori necessari.

Ma.Ste.