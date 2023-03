Asfaltature, il piano Le zone interessate

Oltre 50mila euro per una raffica di asfaltature durante la bella stagione a Villa Basilica e frazioni per risolvere le maggiori criticità grazie alla posa del nuovo asfalto più performante e della nuova segnaletica orizzontale. "La sicurezza delle strade è la priorità dell’amministrazione comunale - spiegano il sindaco Elisa Anelli e il vicesindaco Giordano Ballini - , l’attenzione che dedichiamo a questo tema è massima e con il piano asfalti interverremo nelle zone più complesse, interessate da un grande traffico o sottoposte a sollecitazioni ambientali. Le opere partiranno quando le temperature saranno più miti, per non pregiudicarne la riuscita e la resa".

I lavori di asfaltatura e nuova segnaletica orizzontale saranno effettuati in via della Torbola, nel tratto compreso tra l’intersezione con via di Pizzorna fino a quella con via San Lorenzo; in via di Pizzorna, nel tratto compreso tra la frazione di Pariana fino all’intersezione con via San Bartolomeo e anche nel tratto compreso tra il centro abitato delle Pizzorne e Villa Basilica; vari tratti della via San Bartolomeo e via Larici.

Nuovo asfalto anche per la strada comunale di Guzzano mentre nel parcheggio di Villa Basilica (in via Ammannati) e in quello della frazione di Colognora, saranno ridisegnati gli stalli di sosta insieme alla segnaletica. A questi si aggiungono anche i lavori nella frazione di Pariana, in località San Moscato e in quella di Boveglio, in località Madonna del Monte. Un investimento importante per un’opera necessaria e molto attesa dalla comunità.

Ma. Ste.