Ascit servizi ambientali. Prorogata al 14 marzo la scadenza di tre bandi

Ascit Servizi Ambientali Spa informa che è stata prorogata al 14 marzo la scadenza di tre bandi di selezione finalizzati alla costituzione di graduatorie per l’eventuale assunzione delle seguenti figure professionali: addetti area conduzione con patente C+CQC in corso di validità, addetti area conduzione in apprendistato con patente B in corso di validità, addetti area officine e servizi generali in apprendistato con patente B in corso di validità. Le domande devono essere inviate esclusivamente online entro le ore 23.59 del 14 marzo. I bandi sono disponibili sul sito www.ascit.it