Artigiani in Atelier Ricci. Handmade e musica domani dalle 8 alle 20 Domani all'Atelier Ricci in via San Paolino 34 si terrà "Artigiani in Atelier" con esposizioni di alta qualità e esibizioni musicali della scuola QuattroquArti. Un evento che unisce artigianato e musica in un contesto di solidarietà.