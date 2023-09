Artigianato del futuro “Stratifico”, il brand che trasforma gli scarti in opere d’arte in 3D

La tradizione dell’artigianato trova spazio nel futuro che parte proprio da Lucca. Si chiama “Stratifico” il brand della “Cinetica 3D sas” che si occupa di realizzare oggetti che sfruttando la tecnologia, si proiettano sul mercato qualificandosi come piccole-grandi opere d’arte. Tutto questo grazie al ricorso alla tecnologia – specificatamente la stampa 3D – e l’utilizzo per la loro realizzazione del riciclo dei packaging poliaccoppiati provenienti dalla raccolta differenziata della Toscana e altri materiali di origine vegetale.

La sede operativa è a Lucca, in via Dante Alighieri. L’idea nasce da Marika Rugani la quale, coadiuvata da un qualificato pool di esperti, ha dato vita a questa interessante attività. Un’idea che fa leva sui concetti importanti che vanno dalla tradizione all’innovazione, dalla sostenibilità ambientale alla creatività per sfociare – non certo banalmente – nell’artigianato e nel tanto invocato Made in Italy.

Così lampade, vasi e accessori colorati e all’insegna di un design accattivante studiato da importanti professionisti, trovano vita nelle forme ideate in un mercato che accoglie questi prodotti come il frutto dell’innovazione ma con una nota specifica: l’unicità del pezzo prodotto, l’originalità. Non vi è serialità nelle collezioni perché, come sostiene Marika Rugani, "ogni pezzo, ogni creazione rappresenta un unicum, un oggetto dalle caratteristiche artigianali".

Di alto profilo il gruppo dei professionisti che trasformano le idee, come si legge dal sito di “Stratifico” "capaci di coniugare le nuove tecnologie con le esperienze artigiane". Artigiani della bellezza con gli occhi puntati al futuro che si avvalgono di riferimenti artistici e tecnologici, ma anche etici, non da meno l’aspetto che guarda il mondo green.

L’azienda ha già partecipato a importanti mostre, come la presentazione dei vasi “Dimorandi” con i quali l’azienda si è resa protagonista di due importanti contest. In programma, la data è imminente, anche l’organizzazione dell’evento “Research & Design” che si terrà il 22 settembre alla “Galleria Faf” in Borgo San Frediano a Firenze.

Insomma arte, artigianato e innovazione, partono da Lucca proponendo oggetti di valore artistico e simbolico, sposando così l’etica del riciclo delle materie plastiche.

"La nostra passione – spiega la titolare Marika Rugani – è per tutto ciò che riguarda ricerca e innovazione applicata al design; la ricerca costante di forme e composizione in chiave stilizzata, è in grado di trasmettere modernità grazie all’uso di tecnologie non convenzionali, allo stesso tempo però rispettando la funzionalità dell’opera realizzata". Info sull’azienda www.stratifico.com

Maurizio Guccione