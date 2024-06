Arte no stop . Allo Scompiglio non solo musica

Negli spazi della Tenuta Dello Scompiglio di Vorno domani due appuntamenti legati alle arti performative e alla musica: dalle 15 alle 19, con ingresso continuo, performance Trascendenze Artificiali, di Santa Cecilia & Semionauta; alle 19.30, Oiseaux exotiques, I luoghi, le ore, il canto, concerto del pianista Ciro Longobardi. Gli eventi fanno parte della programmazione tematica proposta fino a dicembre dalla Associazione Culturale Dello Scompiglio negli spazi della Tenuta, con concerti, performance, mostre, laboratori e workshop, tutti incentrati sulla “Voce”, nelle varie accezioni e significati del termine. Nello specifico domani si entra con ingresso continuo dalle 15 alle 19, performance Trascendenze Artificiali, di Santa Cecilia & Semionauta. Un’arena in cui diversi linguaggi artistici si scontrano in una dimensione poetica, in bilico tra tensioni e distorsioni. Attraverso la fusione di suono, movimento e tecnologia, l’opera modifica e riconfigura il corpo fisico e sensuale, esplorando nuove possibilità espressive e stimolando una visione personale della complessità umana. La performance fa parte della rassegna dei vincitori del bando - indetto dalla Associazione Culturale Dello Scompiglio e incentrato sulla “Voce” nel suo significato più ampio, anche metaforico - che prevede dieci appuntamenti dedicati alle arti performative in programma fino a dicembre negli spazi della Tenuta.

Sempre domani ma alle 19.30, concerto Oiseaux exotiques, I luoghi, le ore, il canto. Il pianista Ciro Longobardi presenta un programma che comprende, oltre a opere di Schumann e Debussy, estratti del Catalogue d’Oiseaux di Messiaen, ispirato ai meravigliosi canti degli uccelli che il compositore francese considerava come i più grandi musicisti che Dio avesse mai creato sulla terra, capaci di una ricchezza di articolazione e di espressione spesso preclusa agli esseri umani. L’appuntamento completa la prima parte della rassegna musicale Voce, vocalità e canto, diretta da Antonio Caggiano, che ha al centro la voce nelle sue molteplici sfaccettature.