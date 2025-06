Arte e cultura tutto pronto per ’Sottovenere’

In partenza la seconda edizione di "SottoVenere", il festival artistico e culturale che si terrà nell’antico borgo medievale di Coreglia Antelminelli e si svolgerà durante le giornate del 27, 28 e 29 giugno, oltre al 5 e al 6 luglio. Cinque giorni ricchi di moltissime e varie iniziative, coinvolgenti e completamente gratuite. SottoVenere è nato, in quanto festival artistico e culturale, con l’intento di promuovere l’espressione di giovani artiste e artisti, infatti, l’opportunità che offre è quella di donare un palcoscenico multiforme nel quale dar voce al proprio intento creativo. Mostre collettive, performance, proiezioni di cortometraggi e talk, concerti e spettacoli teatrali prenderanno vita dislocandosi nei vari spazi del paese a partire dalle stanze espositive del Forte e della Limonaia, fino al teatro Bambi. Per ogni disciplina sono stati selezionate artiste e artisti da tutt’Italia che, con i loro progetti, offriranno al pubblico delle sfumature del tema selezionato di quest’edizione: le influenze, una parola che nella sua potenza lascia una libertà di immaginazione e significato. Più di 30 progetti daranno vita ad un calendario ricco e variegato che crea una storia giorno per giorno unendo artiste e artisti nelle loro discipline. Le creatrici e i creatori di questo festival, Silvia Brizioli, Liviana Musacchio, Alessandro D’Ortenzi e Andrea Marchetti, sono quattro giovani artisti che vivendo quotidianamente a Roma, luogo in cui le loro strade si sono incrociate, hanno sperimentato l’impossibilità di trovare spazi liberi d’espressione e di condivisone e hanno deciso di volgere lo sguardo verso uno dei borghi più belli e caratteristici della Valle del Serchio; Coreglia Antelminelli.

Fio. Co.