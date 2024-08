Prosegue con successo, fino al 30 settembre, al Museo Stanze della Memoria, in via di Mezzo, la mostra “Dalla realtà al realismo: Antonio Ligabue (nella foto) e Renato Guttuso“, organizzata dalla Galleria de’ Bonis di Reggio Emilia e promossa dal Comune di Barga con il sostegno della Fondazione CRLucca e il patrocinio del Consiglio regionale della Toscana e della Provincia di Lucca. In mostra una ventina di opere di due artisti che, pur distanti artisticamente e culturalmente, hanno parlato di realtà. Ingresso gratuito, dal giovedì alla domenica, ore 16-20.