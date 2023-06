Arriva la “stanza del sale“ Un sostegno per i giovani atleti "Aiuterà molti i nostri ragazzi"

E’ una delle prime realtà sportive in Toscana a dedicarsi a questa pratica. L’Academy Porcari e l’Haloterapia, conosciuta sin dai tempi antichi per i poteri benefici sulla salute. In questo caso di bambini e ragazzi che praticano sport dove questa attività può migliorare anche le prestazioni atletiche. "Si tratta della cosiddetta "stanza del sale" come viene definita e che, – rivelano dall’Academyc - si basa sui poteri antinfiammatori, antibatterici, antiedemigeni, mucolitici del sale, riuscendo ad attivare le ciglia delle vie respiratorie. Ci siamo avvalsi della collaborazione con al dottoressa Alessia Bertocchini del Meyer. I risultati ottenuti, secondo gli ultimi studi, si misurano concretamente su tre fronti: facilitare il giovane atleta nella respirazione; aiutare l’apparato muscoloscheletrico con esercizi mirati; ridurre l’ansia da prestazione. Queste tecniche vengono eseguite nella stanza del sale, attualmente presente a Lucca e a gallicano nei nostro poliambulatori pediatrici , sotto una stretta sorveglianza medico-infermieristica. La collaborazione con l’Academy Porcari nasce dalla possibilità di contribuire al benessere dell’atleta e del bambino, sicuri del successo".

Ovviamente molto soddisfatti i dirigenti e il presidente Stefano Silla che ormai da anni ha costruito una realtà da fare invidia a molte in Toscana. Stadio rinnovato completamente, con una partnership con il Comune che ha portato all’intero efficientamento energetico dell’impianto, alla realizzazione di un manto di erba sintetica di ultimissima generazione elogiata anche dai tecnici della Fiorentina (con cui esiste una proficua sinergia), quando arrivarono per l’inaugurazione.

Tanto è vero che da diverse stagioni ospita gare per il mitico Torneo internazionale di Viareggio, considerato il Mondiale a livello giovanile. I Wolves lucchesi (i Lupi, nome che si ispira al club inglese del Wholverhampton) possono contare su nuovi spogliatoi, attrezzature all’avanguardia. La notizia dell’ultima ora è che la società vuole realizzare la famosa "gabbia" inventata da Corrado Orrico alla Lucchese, per migliorare la reattività ela velocità dei gesti, ma anche un campo da beach volley e magari, come era già previsto da tempo, il famoso ristorante sotto le tribune. Qualità dell’ambiente dove si opera che si coniuga sempre con i risultati sportivi.

Massimo Stefanini