Arriva la “Philharmonia Orchestra“ di Londra. Sarà diretta dal maestro Esa-Pekka Salonen

Proseguono, al Teatro del Giglio, gli eventi speciali organizzati nell’ambito del centenario della morte del Maestro Giacomo Puccini. E possiamo dire che il comitato promotore delle Celebrazioni Pucciniane, anche stavolta, ha davvero fatto "bingo": per la prima volta a Lucca arriverà infatti una tra le orchestre sinfoniche più prestigiose del mondo: la Philharmonia Orchestra di Londra.

Ma non finisce qui: a dirigere gli 80 musicisti dell’orchestra londinese, per l’occasione ci sarà il maestro Esa-Pekka Salonen, grande compositore, celebre direttore musicale della San Francisco Symphony e ospite abituale a Salisburgo. I biglietti dell’evento, che si terrà l’8 novembre alle ore 21, potranno essere acquistati già da oggi sia alla biglietteria del teatro che su Ticket One.

A presentare il concerto sono stati Alberto Veronesi, presidente del Comitato promotore delle Celebrazioni Pucciniane, l’amministratore unico e il direttore artistico del Teatro del Giglio, rispettivamente Giorgio Angelo Lazzarini e Cataldo Russo, e l’assessore alla cultura Mia Pisano.

Il programma prevede il Concerto per orchestra di Béla Bartók e la Sinfonia n. 1 in mi minore op. 39 di Jean Sibelius. Alla scaletta di brani viene aggiunto, solo per il concerto al Giglio, anche uno speciale "fuori programma" pucciniano: dall’opera Le Villi, saranno eseguiti gli intermezzi "L’abbandono" e "La tregenda".

"Nonostante le tante polemiche, possiamo dire che la nostra città, grazie alle Celebrazioni pucciniane, ha ospitato eventi mai visti prima - ha commentato l’amministratore unico, Lazzarini - Gli eventi di successo sono stati tanti e ci hanno emozionato tutti tantissimo, ma voglio anche ricordare che - a commuoversi - sono stati anche i musicisti, onorati di suonare nel teatro di Giacomo Puccini. Gli eventi in onda sulla Rai e in mondovisione, poi, hanno sicuramente dato tantissima visibilità non solo al Maestro ma anche alla nostra città".

"Il grande evento dell’8 novembre andrà ad aprire un mese importante - ha aggiunto il direttore artistico, Cataldo Russo - al Giglio. Infatti, il 29 novembre andrà poi in scena anche la nostra produzione della Tosca. Le Celebrazioni per noi non sono un evento conclusivo, sono un momento in cui ci proiettiamo e guardiamo con slancio verso il futuro, sempre e ancora di più nel nome del nostro Maestro".

"Di questo Centenario, nella nostra città resterà sicuramente la magnificenza di quello che è stato questo anno, di quanto è grande Lucca e quanto è grande il nostro maestro, il più famoso al mondo - ha commentato l’assessore Pisano - Resterà sicuramente anche l’orgoglio di essere lucchesi, di appartenere a questa città che ha ancora voglia di riscoprire le opere del maestro, di farne di nuove, e celebrare uno dei suoi più grandi figli. Il fatto che un’orchestra così prestigiosa salga sul palco del nostro piccolo teatro, piccolo solo nelle dimensioni non certo per importanza, è un altro sintomo di orgoglio e di felicità. Lucca dimostra di non essere solo concerti pop e altro, ma di essere anche un luogo importante di cultura. Aggiungo inoltre che il concerto avrà il costo “nazional popolare“ di soli 15 euro". Per gli anni a venire, il Teatro del Giglio sta inoltre lavorando a un’importante partnership che sarà svelata prossimamente.

Giulia Prete