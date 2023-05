Arriva la magia di Cristina D’Avena Il tour insieme ai “Gem Boy“ farà tappa anche in piazza Orsi

E’ tutto confermato. E’ ufficiale, con tanto di conferma sulla pagina ufficiale facebook dell’artista che è in tour tutta l’estate, in questo periodo ad esempio in Sicilia. Venerdì 14 luglio in piazza Orsi, di fronte al palazzo del Municipio, si esibirà Cristina D’Avena. L’ex bambina prodigio che esordì a tre anni e mezzo con lo Zecchino d’oro e diventata una star con le sigle di famosi cartoon, proporrà uno spettacolo completo insieme a "Gem Boy", con i suoi successi canori, creando uno show per famiglie, per i bimbi di adesso e per i genitori quarantenni e cinquantenni che erano ragazzi al tempo dei Puffi o di Kiss me Licia. L’evento richiamerà pubblico anche dalla Valdinievole e dal comprensorio del cuoio. La serata non fa parte dell’estate porcarese che si aprirà il giorno della Festa della Repubblica, con il Villaggio del Fanciullo per terminare a fine mese. L’organizzazione del concerto della D’Avena, infatti, è dei commercianti con "Porcari attiva", mentre il Comune assicura il patrocinio.

La presidente dell’associazione, Renata Bonacchi, spiega: "Dopo la pandemia cercavamo una serata che attirasse pubblico, per far recuperare anche i nostri negozi che faticosamente hanno resistito e grazie anche al sostengo delle istituzioni. Ma volevamo un nome per ripartire, abbiamo scelto la D’Avena perché sicuramente porta i giovani ma anche le mamme e i papà. L’obiettivo è raggiunto, adesso prepareremo tutto il piano sicurezza".

Ma i grandi nomi saranno presenti a Porcari già dai prossimi giorni. Sabato 6 maggio alle 21, all’auditorium, Dario Ballantini farà rivivere Ettore Petrolini e il suo trasformismo. Domenica, nell’ambito della manifestazione "Cartacea" ci sarà Cristiano Militello per registrare una puntata di "Striscia lo Striscione".

Infine grande soddisfazione per i ragazzi dell’orchestra giovanile "Pea" di Porcari che hanno partecipato all’International Spring Mujsic Festival di Cremona. Il solo fatto di essersi esibiti in uno dei teatri più belli d’Italia, nella città di Stradivari, Monteverdi e Pobchielli, ha regalato emozioni. C’erano anche gli assessori Roberta Menchetti, Eleonora Lamandini e Michele Adorni.

Massimo Stefanini