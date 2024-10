Arriva la fibra in paese. Terminati i lavori

Un grande passo in avanti quello appena compiuto dal comune di Fabbriche di Vergemoli con la conclusione ufficiale dei lavori di Open Fiber, che hanno portato la fibra ottica per la connessione internet sull’intero territorio. A certificare la buona riuscita dell’operazione è stato l’ultimo sopralluogo che ha visto coinvolti, oltre al sindaco Michele Giannini, Alessandro Billi di Regione Toscana, Paolo Campaccio del Ministero dello Sviluppo Economico e Roberto Devita di Openfiber. Un risultato che rafforza in maniera considerevole le infrastrutture digitali del territorio, consentendo alla popolazione di usufruire in maniera ottimali dei servizi online, ma anche alle aziende di poter operare senza le limitazioni che troppo spesso hanno bloccato lo sviluppo aziendale e commerciale nei paesi della Garfagnana.

"Obiettivo che a Fabbriche di Vergemoli è stato raggiunto grazie all’impegno dell’amministrazione, intervenuta direttamente richiedendo specifiche modifiche dei tracciati che hanno consentito di portare la rete veloce in zone storicamente svantaggiate sotto l’aspetto infrastrutturale – ricordano dall’Ente -. Basti pensare che la fibra è adesso attiva in piccole frazioni, come Campolemisi, dove risiedono 30 persone, ma anche a San Pellegrinetto, paese popolato da 10 persone e situato a circa mille metri di altitudine. Dopo i molti progetti portati a termine sul territorio come, per esempio, la recente inaugurazione di nuovi stalli per le auto elettriche, la nostra amministrazione è molto soddisfatta di avere coordinato la realizzazione di questa nuova opera, confermando di voler proseguire nel lavoro di apertura di questa terra al futuro, impegnandosi, non solo a parole, nel renderne possibile il tanto auspicato ripopolamento".

"In un mondo sempre più digitalizzato - chiosa il sindaco Michele Giannini -, garantire la rete veloce a tutto il territorio, significa garantire l’accesso a servizi che sono ormai basilari e che devono essere alla portata di tutta la cittadinanza. Ringrazio dunque Regione Toscana, Infratel e Open Fiber, per aver portato in fondo gli impegni presi".

Fio Co.