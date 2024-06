Arriva la Festa del Cinema. Film low cost da domenica

Una bella notizia e una un po’ meno. Partiamo dalla prima. Da domenica fino a giovedì 13 giugno compreso tutti gli spettacoli trasmessi al cinema Astra e al Moderno saranno al prezzo ridotto di 3.50. Una bellissima coda del “fine stagione“ dei cinema anche se in realtà il maxi schermo non passa mai.

“E’ l’iniziativa Cinema in festa, sempre molto gradita, grazie alla quale tutti i film in programmazione saranno con ticket unico di 3.50 euro“, sottolinea Simone Gialdini, gestore delle sale cinematografiche lucchesi. I film all’ombra del super sconto saranno “The watchers-Loro ti guardano“, adattamento cinematografico dal romanzo di Shine, poi il film di animazione “Haikyu!!!The dumpster battle“, poi “Me contro te operazioni spie“. In cartellone per i giorni della Festa del Cinema anche “The Tunnel To Summer, The Exit of Goodbyes“. In più lo special event anime. Due i film vietati ai minori di 14 anni, “Kinds of Kindness“ con Emma Stone e Willem Dafoe e lo stesso film ma proposto in versione originale e con sottotitoli in italiano. Attesa anche per “Gravity“, la pellicola che vede protagonisti Sandra Bullock e George Clooney. Fin qui la buona notizia. E ora quella condita ancora da mille punti interrogativi: quando (se e dove) riaprirà Cinema Estate? La sua location naturale era Villa Bottini che dovrebbe essere oggetto di lavori importanti, che riguarderanno il muro perimetrale e il parco. L’intervento in realtà non è ancora partito ma comunque il cinema sotto le stelle deve trovare un’altra location. Considerato che il cartellone di solito si avvia poco dopo la chiusura delle sali principali dell’Astra e del Moderno, quindi entro la fine di giugno, il timore è che a questo punto non ci siano più i tempi per un piano B. “In realtà non tutto è perduto – fa sapere ottimisticamente Simone Gialdini –, ci stiamo lavorando anche se al momento non abbiamo soluzioni concrete a portata di mano“. Difficile immaginare un’estate lucchese senza il cinema sotto le stelle. Ma alcune possibili location, tipo Palazzo Pfanner, sono sfumate e la soluzione si fa attendere.

Laura Sartini