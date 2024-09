Arriva il villaggio di Natale. Stand, ma anche spettacoli

Detto fatto. Come avevano preannunciato gli operatori dello storico mercato di piazza Napoleone, al loro posto arriva il villaggio natalizio con le tipiche “casine“. La Federazione Medie Piccole Imprese oggi ufficializza la notizia presentando appunto il mercato tradizionale di “Lucca Magico Natale”, che si terrà in Piazza Napoleone dal 23 novembre al 6 gennaio 2025. “Un evento magico – specificano gli operatori – che trasformerà il cuore della città in un villaggio natalizio incantato, ricco di tradizioni e divertimento per grandi e piccini. Il villaggio offrirà ai visitatori un’esperienza unica tra artigiani, produttori locali e una selezione delle migliori tipicità regionali. Saranno presenti stand dedicati ai dolci e alle prelibatezze tipiche del periodo natalizio, con prodotti provenienti da tutta Italia, per riscoprire sapori autentici e regali artigianali unici, perfetti per il periodo delle feste“.

“Oltre agli stand che esporranno il meglio delle loro produzioni, il villaggio sarà animato da un ricco programma di spettacoli e intrattenimento – annuncia la Fedeerazione Medie Piccole Imprese –. Durante tutto il periodo natalizio, infatti, si alterneranno esibizioni dal vivo e animazioni che riempiranno l’atmosfera di gioia e stupore. Una menzione speciale va alle attività dedicate ai più piccoli: i bambini avranno la possibilità di incontrare Babbo Natale, consegnare personalmente la letterina dei doni e vivere momenti indimenticabili immersi nella magia del Natale“.

“Un’esperienza unica per le famiglie che desiderano trascorrere insieme un Natale da fiaba. Un evento imperdibile per tutti all’interno del ricco calendario di “Lucca Magico Natale”. Un’occasione per riscoprire il calore delle festività – conclude la Federazione – e per supportare le piccole e medie imprese italiane che che proporranno creazioni artigianali, prodotti di qualità e idee regalo originali“. Il nuovo villaggio natalizio sarà attivo tutti i giorni dal 23 novembre al 6 gennaio dalle 10 alle 21 nei giorni feriali e fino alle 23 nei giorni festivi. Gli espositori interessati possono scrivere a [email protected]. REsta viva la protesta degli operatori “sfrattati“ che non intendono trasferirsi in piazza San Francesco.

L.S.