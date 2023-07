Arriva il nuovo ufficio di prossimità Un aiuto concreto per i cittadini Tanti servizi a portata di mano

Sbrigare pratiche che prima richiedevano la necessità di recarsi in Tribunale. Si chiamano uffici di prossimità e rappresentano, da tempo ormai, una rivoluzione copernicana per questo tipo di accesso. La notizia è che, accanto a quello di Capannori, quello che funziona sotto il profilo operativo da tempo ed è attivo (l’ufficio è all’interno del palazzo comunale e riceve il mercoledì mattina su appuntamento da prendere su [email protected] o telefonando ai numeri i: 0583 428517 – 0583 428242 – 0583 428512 – 0583 428447 ), in Provincia di Lucca ne apriranno altri due a breve. Uno ad Altopascio e uno a Gallicano, dove è stata già individuata la sede, in piazza del Popolo. La fonte è quella del sito www.giustizia.toscana.itup. Sono 27 in tutta la Toscana (4 in Provincia di Arezzo, 3 in quella di Firenze, 4 nel grossetano, uno a Rosignano per la Provincia di Livorno, uno a Pontremoli per Massa, due nel pisano, uno nel pratese, tre nel comprensorio fiorentino, cinque in quello senese. Fu ribattezzato il Tribunale a Capannori. O una sua derivazione. Il giorno 1 marzo 2021 aprì a Capannori il primo Ufficio di Prossimità della Provincia per garantire un nuovo punto di accesso al Tribunale di Lucca. Il progetto, che puntava a rendere la giustizia ancora più vicina ai cittadini, era il frutto della collaborazione fra Regione Toscana, Comune di Capannori, Corte di Appello di Firenze e Tribunale di Lucca. Ad esempio i cittadini che devono attivare l’amministratore di sostegno per un proprio familiare, risarcimento danni, accettazione eredità e molto altro, non dovranno più recarsi in Tribunale, ma potranno avvalersi dell’Ufficio di prossimità di Capannori che provvederà a trasmettere le pratiche alla Cancelleria del Tribunale avvalendosi dei più avanzati supporti informatici dei sistemi giudiziari civili.

Successivamente ci fu il proseguimento della pandemia. Ma adesso, superata la fase sperimentale, l’ufficio potrebbe ampliare le funzioni ad altri servizi di Volontaria giurisdizione anche in collegamento con le attività socio-sanitarie, in modo da consentire ai cittadini di disporre di un servizio completo ed integrato di orientamento e informazione.

Massimo Stefanini