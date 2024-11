Arriva il numero unico “116117“. Corrisponde all’ex guardia medica e va chiamato per cure non urgenti

Da lunedì 18 novembre entrerà in funzione nei territori dell’Azienda USL Toscana nord ovest il nuovo numero unico europeo “116117“ per le cure non urgenti che sarà anche l’unico riferimento per contattare anche la continuità assistenziale (ex guardia medica). Dopo l’attivazione nelle altre due grandi Asl toscane, l’iniziativa parte quindi anche negli ambiti di Massa Carrara, Lucca, Versilia, Pisa e Livorno. Dal prossimo 18 novembre anche gli utenti di questi territori, potranno dunque chiamare il “116117“ per contattare il servizio di continuità assistenziale che sostituisce il medico di famiglia nei giorni feriali dalle 20 alle 8 del giorno successivo, nel fine settimana dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì e nei giorni di festività infrasettimanali dalle 10 del giorno prefestivo alle 8 del mattino del primo giorno feriale. Chiamando l’116117 - duecento le linee attive in contemporanea - risponderanno operatori formati e medici qualificati.

Molte le novità legate al cambiamento. La più importante, oltre al fatto che il numero sarà lo stesso per tutti e non uno che cambia da zona a zona, è che, a regime, il “116117“ non parlerà solo italiano. Traduttori faranno infatti da ponte in venti lingue diverse: in inglese, spagnolo, tedesco e francese, in polacco, portoghese, rumeno, serbo e croato, ma anche in albanese, cinese, arabo, bengalese, cingalese, hindi, punjabi, russo, ucraino, tigrino e urdu. Sarà l’operatore del “116117“ ad attivare l’interprete, se necessario, qualora poi non riuscisse a capire di che lingua si tratti, un software che analizza le parole di chi sta all’altro capo del telefono verrà in suo soccorso.

Il numero per le urgenze, che resta il 112 (o 118), e quello per le cure non urgenti, appunto il 116117, permettono di indirizzare al meglio il cittadino. Nel caso della guardia medica anche alla sede più idonea a cui eventualmente presentarsi: a Lucca (zone Piana di Lucca, Valle del Serchio e Versilia) 16 sedi e 21 postazioni.

“Ringrazio - evidenzia la direttrice generale dell’Asl Maria Letizia Casani - i professionisti che si sono occupati, a vari livelli, di gestire questo cambiamento. Grazie anche ai direttori di Zona e di SdS. L’116117 è un servizio che dovrà diventare familiare per tutti i cittadini. L’utente, come già avviene per il 112 (il servizio di emergenza urgenza), potrà essere geolocalizzato, i dati saranno tracciati e trasferiti al medico di continuità assistenziale. Ci sarà anche una funzione di tutela dei medici di continuità assistenziale. In caso di aggressione o di fronte a situazioni di rischio, potranno attivare sul tablet, di cui saranno dotati per la gestione delle informazioni dei pazienti, un segnale d’emergenza (con geolocalizzazione) che arriverà direttamente alla centrale operativa per chiedere l’intervento degli organi preposti alla sicurezza pubblica. Un servizio attivo ad oggi solo in Toscana“. Chi dovesse chiamare il vecchio numero sarà reindirizzato verso il percorso corretto.