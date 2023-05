Arriva il Giro d’Italia Circolazione: stop per due ore e mezza prima della corsa

Cresce l’attesa per il grande evento che ancora una volta vedrà protagonista anche il nostro splendido territorio. E’ quasi arrivato il momento “X“ quando cioè il Giro d’Italia sbarcherà anche in Lucchesia attraversando numerose località della Valle del Serchio prima di sfiorare la città di Lucca e virare verso il traguardo a Viareggio.

E mentre i riflettori nella nostra provincia sono pronti per accendersi sul Giro, intanto in queste ore sono comparsi i cartelli di divieto di sosta e quelli che avvertono delle modifiche alla viabilità a cui prestare attenzione. Inoltre, con provvedimenti della Prefettura, adottati su richiesta di RCS al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle tappe, è stata disposta la sospensione della circolazione in ogni punto del tracciato di gara per due ore e trenta prima del passaggio della corsa (considerando la media più veloce dei corridori del Giro) fino al passaggio dell’automezzo “fine gara ciclistica”. I relativi itinerari, con l’indicazione dei tempi di percorrenza, sono riportati nelle tabelle allegate ai provvedimenti prefettizi di sospensione pubblicati sul sito istituzionale della Prefettura di Lucca al link: http:www.prefettura.itluccacontenutiAnno_2023-15836272.htm.

Il grande evento tra l’altro si arricchisce anche di un’altra iniziativa: Banca Mediolanum infatti, per il 21° anno sponsor ufficiale del Gran Premio della Montagna, organizza in Toscana “Un giro nel Giro” dedicato a clienti e appassionati ciclisti per vivere con loro l’emozione del percorso anticipando la gara di qualche ora. In occasione della decima giornata della corsa rosa, prenderà il via da Borgo a Mozzano la pedalata amatoriale insieme ai fuoriclasse e testimonial di Banca Mediolanum: Dalia Muccioli, Francesco Moser, Maurizio Fondriest e Paolo Bettini. Il gruppo in Maglia Azzurra partirà insieme ai campioni martedì alle 12.45 da via 1° Maggio 6, davanti al bar Il Pescatore, per dirigersi verso il traguardo di Viareggio.