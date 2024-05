Arriva il contributo per i centri estivi

Con la chiusura della scuola fra pochi giorni, tante famiglie si rivolgeranno ai centri e alle scuole estive per intrattenere i figli in attesa delle ferie, così il Comune di Altopascio si prepara a sostenere i cittadini in questa necessità con alcuni contributi e c’è tempo fino a domenica 9 giugno per presentare la domanda per ottenerli. Per le famiglie con Isee fino a 6.560 euro è previsto un contributo fino a 110 euro; mentre i nuclei compresi tra 6.560,01 e 11.140 euro il contributo arriva fino a 100 euro; 90 euro di contributo per i nuclei con Isee compreso tra 11.140,01 e 19.670. E ancora: fino a 80 euro di sostegno per la fascia 19.670,01 – 24mila euro e 70 euro per l’ultimo scaglione, compreso tra 24.000,01 e 35mila euro. Le domande di contributo devono essere compilate esclusivamente online al link che si trova sul sito del Comune di Altopascio, entro il 9 giugno.