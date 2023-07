Arriva Cristina D’Avena Grande show a Porcari

Saranno le celebri sigle che l’hanno resa famosa, ma anche il suo ultimo spettacolo reduce da un tour in tutta Italia a chiudere gli eventi dell’estate porcarese 2023. Domani sera in piazza Orsi (che si annuncia gremitissima), a Porcari, Cristina D’Avena richiamerà famiglie intere: chi è cresciuto con i cartoni animati accompagnati dalle sue celebri canzoni, magari arriverà con i figli. Insomma, un bel connubio intergenerazionale.

Cristina D’Avena salirà sul palco alle 22, accompagnata dall’irriverente gruppo Gem Boy, per uno show ormai collaudato che gioca con una buona dose di parodia e autoironia. Accanto a lei ci saranno il frontman Carletto, il tastierista Max Vicinelli, il chitarrista Muscolo, il bassista Andrea Taravelli e il batterista Matteo Monti. L’artista bolognese non potrà esimersi dal ripresentare gran parte degli straordinari successi che hanno caratterizzato la sua carriera: da "Kiss me Licia" al "Valzer del moscerino", da "Una spada per Lady Oscar" a lla "Canzone dei Puffi". Un ricchissimo repertorio, dove moderno e revival si fondono perfettamente.

L’evento, ad ingresso gratuito, è a cura dell’associazione commercianti "Porcari attiva". Dalle 17 la via principale sarà chiusa al traffico dall’intersezione con via del Centenario a quella con via del Municipio, per consentire ai colorati truck dello street food di allestire lo spazio. Dalle 19 cucina giapponese e indiana, hamburger e molto altro. I negozi saranno aperti.

Massimo Stefanini