Arriva a Barga la mostra dedicata al Maestro scozzese John Bellany

Nella cittadina medievale di Barga la Bernabo’ Home Gallery, in occasione di Barga Scottish Weekend, inaugurerà, venerdì 6 settembre alle 19 in Piazza Angelio, una mostra personale dedicata al Maestro scozzese John Bellany, intitolata "From Scotland to Barga travelling with John Bellany". L’evento è un tributo che la Galleria rivolge a questo artista internazionale che con le sue opere ha contribuito a consolidare il legame tra la Scozia e Barga. La mostra è concepita come un viaggio, volto all’esplorazione dell’ universo artistico di un Pittore che ha trasformato piccoli borghi utilizzando lo strumento a lui più congeniale: il colore. Bernabo’ Home Gallery, con la realizzazione di questa mostra ufficializza la collaborazione con l’archivio Bellany, diventando la galleria di riferimento per il mercato italiano dell’Artista. "Trattare le sue opere è un traguardo che ci onora", commenta Piangerelli, fondatrice di Bernabo’ Home Gallery.