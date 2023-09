Arrestato per truffe agli anziani Si spacciava per avvocato "Sua figlia ha avuto un incidente..."

Arrestato un falso avvocato che truffava gli anziani. La Squadra Mobile di Lucca ha infatti eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di Pasquale Acanfora, 40enne della provincia di Napoli, gravemente indiziato del reato di truffa aggravata e furto con destrezza ai danni di vari anziani, fra i quali una donna di 88 anni residente a Lucca.

I fatti risalgono all’inizio dell’estate, quando un uomo, spacciandosi per avvocato, chiamò l’anziana lucchese raccontandole che la figlia aveva avuto un incidente in auto, nel quale era rimasta coinvolta e gravemente ferita una terza persona. "Signora, per evitare gravi conseguenze giudiziarie a sua figlia deve pagare subito una cauzione di 5mila euro...".

Dopo pochi minuti un uomo, fingendosi un appartenente alle forze dell’ordine, si era presentato alla porta dell’abitazione della povera anziana, che sola in casa e in preda al panico, gli aveva consegnato circa 300 euro in contanti, i suoi pochi risparmi, e diversi monili in oro.

La Squadra Mobile di Lucca ha sviluppato un’attività investigativa acquisendo le immagini delle telecamere della zona e dati telefonici. Ciò ha consentito di raccogliere gravi indizi nei confronti del truffatore napoletano che è stato arrestato su delega del pm Lucia Rugani, in esecuzione dell’ordinanza cautelare emessa dal Gip Alessandro Dal Torrione.

La povera anziana Lucchese non è stata l’unica vittima. Le indagini hanno consentito di ricondurre all’arrestato altre truffe compiute ad anziani residenti fuori provincia, fra cui Siena e Firenze, in un caso facendosi consegnare una ingente somma di denaro, circa 3.000 euro, oltre a diversi gioielli.

Nel caso lucchese, l’anziana donna, mentre consegnava la busta contenente soldi e monili d’oro, era stata derubata anche dell’orologio che aveva al polso, che l’uomo le aveva sfilato con destrezza.

La Questura di Lucca, nel più ampio e generale programma di prevenzione delle truffe, di recente ha svolto degli incontri con le varie Parrocchie del territorio per sensibilizzare i cittadini, fra cui gli anziani, a porre in essere alcuni accorgimenti volti a prevenire episodi di questo tipo.

Paolo Pacini