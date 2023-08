Arrestato a Lucca con hashish e marijuana: i carabinieri in azione I Carabinieri di Borgo a Mozzano hanno arrestato un trentenne residente a Bagni di Lucca per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Trovati hashish, marijuana, bilancino e mille euro in contanti. L'uomo è stato ammesso a scontare la detenzione cautelare presso il suo domicilio.