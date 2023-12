”Aromatica Armonia”. Puccini, omaggio al caffè

Fra i tributi per i 100 anni dalla morte del compositore Giacomo Puccini, Caffè Bonito e Pacini Fazzi editore si uniscono per un doppio omaggio: una speciale miscela di caffè e un volume sulla passione che legava il Maestro a questa bevanda. Con un’approfondita ricerca, analizzando carteggi e corrispondenze, è emerso proprio l’importanza del caffè nella vita di Puccini. La scintilla è stata un suo ordine ad Alfredo Caselli, dello storico Caffè Caselli, poi divenuto Di Simo, di una speciale miscela monorigine "metà porto e metà moka", probabilmente del Porto Rico, molto pregiata e utilizzata all’epoca.

Un indizio che ha dato il via agli studi condotti dallo scrittore e giornalista Maurizio Sessa con l’obiettivo di scoprire il legame tra Puccini e il caffè. Obiettivo raggiunto quando le ricerche hanno confermato il grande amore del Maestro per la bevanda: infatti, è presente in molti aspetti della sua vita, utile di notte per comporre, o semplicemente da gustare ai ritrovi letterari nei Caffè dell’epoca. Una necessità e uno sfizio che si è riflesso anche nelle sue opere.

Nasce così "Aromatica Armonia", la nuova miscela di Bonito e il libro edito da Pacini Fazzi e curato da Sessa. La miscela è composta da monorigini Arabica e da una piccola percentuale di robusta indiana, delicata e aromatica, per richiamare i gusti del passato e poterli assaporare sulle nostre tavole. Sarà prodotta e disponibile per l’acquisto alla torrefazione e allo spaccio. Si propone una specialità per la moka, proprio per rimandare alla tradizione di un rituale che è parte fondamentale del nostro quotidiano.

Sapori intensi e profondi, come le pagine del volume edito dalla Maria Pacini Fazzi casa editrice e scritto da Maurizio Sessa, con grande curiosità si possono ripercorrere i momenti della vita di Puccini, tra curiosità, riferimenti storici e alle sue opere, per comporre un ritratto inedito del Maestro a cento anni dalla sua scomparsa. Sulla copertina del libro un divertente photoshop, da scoprire solo all’acquisto, che sarà possibile in tutte le librerie e anche online sul sito di Caffè Bonito.

Rebecca Graziano