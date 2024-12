Apre l’Emporio della Solidarietà

La solidarietà spesa bene. Apre a Barga in via Bellavista, domenica 22 dicembre, l’Emporio della Solidarietà promosso dalla Caritas del Vicariato di Barga L’appuntamento è alle 15,30 al civico 10, dove un tempo si trovava la rivendita degli articoli per moto ed auto della ditta Il centauro. Si parte con i saluti delle autorità e poi con la benedizione del vescovo della Diocesi di Pisa, mons. Giovanni Paolo Benotto. Alle 17 la celebrazione eucaristica che si terrà nella chiesa di San Rocco. L’evento vede anche il patrocinio del Comune. Gli organizzatori invitano tutta la comunità a partecipare. Non sarà l’unico evento legato all’Unità Pastorale ed alla comunità cattolica di Barga: alle 18,30 infatti, ad Albiano, sempre con la partecipazione dell’arcivescovo della Diocesi di Pisa, ci sarà un momento di preghiera per celebrare il ritorno al suono delle campane della chiesa di San Michele, che per un grosso guasto erano rimaste mute per un certo periodo di tempo.

Si temeva che il problema potesse protrarsi a lungo visto che la spesa per riparare il guasto era tanta, ma la generosità della comunità è stata tanta e repentina e così le campane possono tornare già a suonare. Dopo la preghiera di saluto, ci sarà la proiezione delle immagini che risalgono a 80 anni fa, quando la chiesa di Albiano venne bombardata e distrutta assieme a quella di Sommocolonia ed alla chiesa di San Roco a Barga. Alle 19,30, per chi si sarà prenotato entro il 18 dicembre (tel. 3284542938) ci sarà una bella serata conviviale con cena al ristorante La Terrazza.

Luca Galeotti