Apre la mostra sensoriale. C’è "Vidà - Sentire il colore"

Una mostra multisensoriale sugli elementi della Natura: acqua, aria, terra, fuoco. Una mostra, a ingresso libero, che promuove l’inclusione e rende l’arte accessibile a tutti. Dall’11 maggio al 2 giugno, nella Sala Peregrinatio di piazza Ospitalieri ad Altopascio, arriva "Vidà - Sentire il colore", che abbatte le barriere sensoriali, rendendo fruibili e accessibili le opere del pittore alchimista Davide Vinattieri, in arte Vidà.

L’esposizione, organizzata dall’associazione "Il Colorista APS" di Cristina Resciniti con il patrocinio del Comune e dell’azienda Andrei srl, sarà inaugurata domani alle 18. Sala Peregrinatio torna così, dopo il successo della mostra "Banksy or not Banksy?" che ha accolto oltre 1.500 persone nei mesi scorsi, a proporre una nuova mostra, affermandosi sempre più come spazio per la promozione e la diffusione dell’arte per tutti. L’artista Vidà, conosciuto come "il pittore alchimista dei colori", presenta una mostra multisensoriale. L’esposizione è a ingresso libero ed è visitabile il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

M.S.