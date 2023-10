Appuntamento con “All’edicola“

Appuntamento per questo fine settimana ad Altopascio con iniziative aperte a tutta la cittadinanza e per tutte le età. Spazio alla cultura e al ricordo, venerdì 6 ottobre, alle 21.15 nella Sala Granai in piazza Ospitalieri, con la presentazione di "All’edicola", il diario scritto da Rosella Regoli, compianta cittadina di Altopascio venuta a mancare lo scorso febbraio.