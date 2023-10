Aperto un nuovo bando per i contributi a integrazione dell’affitto

Aperto un nuovo bando per l’assegnazione di contributi a integrazione dei canoni di affitto. Fino al 6 novembre 2023 è possibile presentare la domanda che potrà essere presentata unicamente in modalità on line collegandosi al sito web del Comune di Lucca utilizzando l’autenticazione con Carta nazionale dei servizi oppure Spid o carta di identità elettronica. Sul sito web è disponibile il bando e la documentazione necessaria, ma per informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli uffici ai seguenti recapiti: 0583 – 442635, 0583 – 442067, 0583 - 442604 oppure email: bando.affitto.2023@comune.lucca.it le richieste dovranno pervenire entro le ore 24.00 di lunedì 6 novembre 2023. Sarà comunque resa disponibile una postazione di Help Desk per chi avesse difficoltà nella compilazione della domanda.