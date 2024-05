Aperitivo in musica con il duo Rodriguez (flauto) e Faccini (piano)

Dopo il successo di pubblico degli appuntamenti precedenti, con un teatro San Girolamo sempre pieno, domenica alle ore 11.30, al Teatro San Girolamo, si terrà il quarto ed ultimo appuntamento con la rassegna primaverile dei Concerti Aperitivo, realizzata dal Teatro del Giglio in collaborazione con il Conservatorio di Musica “L. Boccherini” per offrire ai più promettenti studenti del Conservatorio stesso un qualificato palcoscenico dove poter mettere a frutto i lunghi anni di studio.

Ad esibirsi sarà il duo composto dalla flautista Natalia Monserrat Ulloa Rodriguez e dal pianista Elia Faccini (quest’ultimo, un ex allievo del Conservatorio Boccherini), con un programma

dedicato all’evoluzione del linguaggio flautistico nei morceau de concours del Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi. Nel dettaglio, saranno eseguiti brani di Jules Demerssemann (Solo de Concert n.6 Op.82 - 1896), Gabriel Fauré (Fantaisie Op. 79 - 1898), Louis Ganne (Andante et scherzo - 1901), Philippe Gaubert (Nocturne et allegro scherzando - 1906), Paul Taffanel (Andante pastoral et scherzettino - 1907), Alfredo Casella (Sicilienne et Burlesque Op.23 - 1914), Henri Dutilleux (Sonatina - 1943), Olivier Messiaen (Le Merle Noir - 1952). Per ogni composizione, è indicato l’anno di concorso in cui il brano era d’obbligo per gli allievi di flauto del Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi. Al termine del concerto sarà servito un aperitivo con vini offerti dalla Tenuta del Buonamico di Montecarlo.

Uno speciale ringraziamento ai Mecenati del Teatro del Giglio – Akeron, Gruppo Esedra Leading Education, Lucart, Lucca Crea, Martinelli Luce – che hanno dimostrato sensibilità e lungimiranza nel sostenere l’attività dell’istituzione culturale Teatro del Giglio. Posto unico: 5 euro. Ridotto per studenti Conservatorio “L. Boccherini” e Liceo Musicale “A. Passaglia” 1 euro.